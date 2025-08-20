Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA

El emblema del rock nacional fue distinguido por la Facultad de Filosofía "por su aporte a la música y la cultura argentina".

La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió al músico Charly García con el título de Doctor Honoris Causa. . "Ahora pueden llamarme Doctor Charly García", dijo el compositor con los dedos en V.

La ceremonia se realizó este martes en la Facultad de Filosofía y Letras, en la sede de la calle Puán, adonde el músico llegó acompañado de su manager y fue ovacionado.

El compositor, de 73 años, fue elegido por la cátedra de Música Popular de la casa de estudios, que lo homenajeó “por su aporte a la música y a la cultura argentina”. Ricardo Manetti, decano de la Facultad, afirmó que el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra.

García, una de las máximas figuras del rock nacional, es el creador de Serú Girán junto a Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro. Antes de eso había ingresado en la escena de la música con Sui Generis, junto a Nito Mestre, formación a la que le siguieron bandas como PorSuiGieco con importantes figuras del rock acústico argentino, y La Máquina de Hacer Pájaros, integrada por Oscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, y José Luis Fernández.



