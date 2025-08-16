Hoy se podrá disfrutar del ‘IPA Day Fest’ en el Paseo Ameghino

Se desarrollará mañana sábado, 16 de agosto, desde las 16 horas hasta la medianoche. Se contará con la presencia de cerveceros artesanales y emprendedores gastronómicos y habrá música en vivo.

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, acompaña la realización del “Ipa Day Fest” e invita a los vecinos y turistas a disfrutar del evento.

En este encuentro, la cultura cervecera le rinde homenaje al estilo que más lúpulo lleva y que es tan distinguido por su sabor amargo.

Tendrá lugar en el Paseo Ameghino, el sábado 16 de agosto de 16 a 00 horas, con entrada libre y gratuita.

La fiesta reúne una gran cantidad de cerveceros artesanales y emprendedores gastronómicos. Durante la jornada, los presentes van a disfrutar de música en vivo junto a bandas locales, sorteos, juegos y mucho más.

El organizador del festival, Leo Goldberg, adelantó: “Van a haber 9 bandas en vivo, gastronomía, hidromiel, cerveza artesanal, muchos amigos… eso es lo importante. Va a ser un evento tremendo en el Paseo Ameghino, todos juntos como siempre”.

En relación a la propuesta, agregó: “Esta nueva edición significa que esto no va a parar y va a seguir todos los años. Mientras haya cerveceros aquí en Salta que podamos apoyar, que son emprendedores, seguirán todas las ediciones de la cerveza”.

Por su parte, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, destacó el impacto turístico y cultural de la iniciativa: “Es muy importante tener este tipo de eventos que generan propuestas distintivas y alternativas para quienes nos visitan, y también para que los salteños podamos disfrutar de actividades en la ciudad. Muchas bandas apoyando a la producción local, a las cervecerías artesanales, y todos los emprendedores que estarán acompañando… Esa es la invitación para este sábado en el Paseo Ameghino: disfrutar del IPA Day”.