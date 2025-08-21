Guillermo Francos reveló una frase que le dijo Milei

El jefe de Gabinete habló el día después de la durísima sesión en el Congreso y destacó la labor del jefe de Estado y del ministro Luis Caputo. Además consideró que el Gobierno logró “sacar un empate” en el parlamento, al sostener el veto al aumento de las jubilaciones.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos cuestionó las críticas de la oposición a la administración libertaria.

Al analizar la sesión en la Cámara de Diputados, el funcionario describió la dinámica parlamentaria como una “puja” permanente. “La semana pasada nos habían goleado. Ayer estuve haciendo uso del teléfono toda la tarde y al final sacamos un empate, porque le evitamos al ministro de Economía un gasto que no podíamos afrontar”, destacó en referencia a que se pudo sostener el veto presidencial al aumento de las jubilaciones.

En una nueva edición del Council of the Americas, Francos defendió la gestión de Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de Economía de la historia”. Y resaltó la labor de Javier Milei al frente de Poder Ejecutivo; para hacerlo, apeló a una frase del propio mandatario: “A veces el presidente comenta: ‘Me dicen que soy cruel. Y en realidad, yo debo ser el presidente menos cruel que ha tenido la Argentina, porque me estoy fijando en el futuro de los argentinos, en el de los jóvenes y de quienes tienen que desarrollarse y vivir en este país’”.

La referencia surgió luego de que Francos criticara a los legisladores que rechazaron el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Nadie planteó cómo había subido la discapacidad en nuestro país. No tuvimos ninguna guerra, no tuvimos ningún problema que haya generado discapacidades. Bueno, claramente, esas pensiones se utilizaron con fines políticos”.

Luego, al referirse a la disputa por las jubilaciones y la salud del sistema previsional, Francos advirtió sobre su inviabilidad: “El Estado pasó a tener el doble de jubilados por este sistema de moratorias que los que de jubilados que habían hecho aportes. Entonces, ¿quién puede explicar cómo resiste un sistema de jubilaciones que no tiene absolutamente ninguna chance de financiamiento? Hoy la Argentina tiene un trabajador y medio activo por jubilado. Insostenible”.