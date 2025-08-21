El Gobierno también apartó a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos

Tras los audios en el que se lo puede escuchar a Diego Spagnuolo describir un presunto entramado de corrupción que involucra a Javier Milei y su hermana Karina, el Ejecutivo también definió echar a Gabriela Carmen Mantecón Fumado.

En medio del escándalo por coimas que terminó con la salida del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el Gobierno también apartó de su cargo a Gabriela Carmen Mantecón Fumado, directora del Instituto Nacional de Medicamentos.

La medida se implementó a través de la Resolución 2415/2025 del Ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mario Lugones.

En sus considerandos, el texto solo argumenta que "la Administradora Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), solicita limitar la designación transitoria de la doctora Mantecón Fumado en el cargo de directora nacional del mencionado Instituto Nacional, a partir del 20 de agosto del 2025".