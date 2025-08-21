Mientras el Congreso debatía sus vetos y decretos, Javier Milei se puso a escuchar ópera en Casa Rosada

Mientras el Congreso debatía los vetos y decretos que marcarán su gestión, el Presidente eligió pasar la tarde escuchando ópera en Casa Rosada, ajeno a la crisis económica y social que golpea a millones de argentinos.

Mientras que la Cámara de Diputados discute los vetos y decretos más controvertidos de su gestión, Javier Milei, junto a su hermana Karina, eligió dedicar la tarde a escuchar ópera en el patio central de la Casa Rosada.

Según informó presidencia, el mandatario y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron del evento musical organizado por Casa Militar, al que se sumó Pablo Boggiano, con la actuación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Alto Perú de Granaderos.

En redes sociales, el periodista de C5N Lautaro Maislin describió en su cuenta de X, que el Presidente eligió pasar la jornada abstraído del clima político y social en el Congreso, donde en el recinto el oficialismo puede volver a sufrir una nueva derrota legislativa.

La Fanfarria del Alto Perú y la Filarmónica del Ejército interpretaron piezas clásicas como el Brindis de La Traviata y Nessun dorma de Turandot, además de bandas sonoras de Hollywood como Rocky, Star Wars e Indiana Jones.

La dirección estuvo a cargo del maestro Pablo Boggiano, hermano de Miguel, un economista cercano a Milei. Mientras el mandatario disfrutaba del espectáculo, cientos de personas se concentraron en la plaza del Congreso para reclamar en contra de los vetos de Milei en discapacidad, jubilaciones y moratoria previsional.