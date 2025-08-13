Se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían decidido poner fin a su relación después de 18 años juntos. Según trascendió, fueron ellos mismos quienes comunicaron la noticia.

Tras varios idas y vueltas y superar distintas crisis de pareja, Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron poner fin a la relación que los unía desde 2007. Juntos tuvieron tres hijos: Bastian, Lola y Emma.

La noticia fue dada a conocer en LAM (América TV) en el ya tradicional enigmático. "Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen sus seguimiento a los chicos", reveló Pepe Ochoa sobre la logística que habrían seguido.

El encargado de dar a conocer la noticia fue ni más ni menos que el tatuador de Evangelina. "Me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín", contó el panelista.

A pesar de la presunta separación, ninguno de los dos se pronunció al respecto en las redes sociales. Una clara muestra de que están enfocándose en preservarlo por el bienestar de su familia y especialmente de sus hijos. Este nuevo capítulo marcará un cambio importante en sus vidas personales y profesionales.