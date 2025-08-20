Javier Milei dará un discurso ante empresarios en el Council de las Américas

El mandatario será el principal orador del evento que se desarrollará el jueves, que reunirá a ministros de su Gabinete y representantes de diferentes empresas.

El presidente Javier Milei brindará un discurso el jueves ante empresarios en el Council of the Americas, que se espera que sea enfocado en el contexto político de Argentina, la economía, inversiones y energía, en el marco de un evento del que también participarán distintos funcionarios del Gobierno.

El evento, que se realizará en el Alvear Palace Hotel, está previsto que comience el jueves a las 8:15 y según el sitio web del Council of the Americas 2025, también serán oradores los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Grinman; y la presidenta y CEO de Americas Society y del Council of the Americas, Susan Segal, también brindarán un discurso al igual que otros integrantes de diferentes empresas.

Tras su presencia en el evento, Milei viajará el viernes a Rosario para encabezar el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, según consignó el medio Ámbito.