Intentó robar un aire acondicionado, se arrojó al vacío para escapar y terminó detenido

El hombre sufrió lesiones al lanzarse desde varios metros de altura en un gran centro comercial en Rosario mientras intentaba huir

Un hombre resultó herido y fue detenido tras arrojarse al vacío desde el estacionamiento de un centro comercial en Rosario cuando quería huir del lugar en el que intentó robar un acondicionador de aire.

El inédito hecho ocurrió este domingo en el shopping El Portal, ubicado en la calle Nansen al 300, donde un hombre intentó sustraer el artefacto rompiendo la cañería.

Cuando lo descubrieron, comenzó su huida hacia los pisos superiores. Después de comprobar que los portones de salida estaban cerrados y no encontrar otra vía de escape, se arrojó de una altura de 5 o 6 metros a un parque interno del shopping.

Según informó el medio La Capital, el hombre fue demorado en la playa de estacionamiento de la planta baja por agentes que prestaban servicio adicional en el centro comercial.

Los médicos del Sies lo asistieron en el lugar por una lesión en la rodilla izquierda y lo trasladaron al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para recibir atención médica.

Luego de recibir el tratamiento correspondiente, el hombre quedó a disposición de la seccional Décima, que lleva adelante el caso por tentativa de robo.