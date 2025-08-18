Hubo 21 personas demoradas en el estadio Padre Martearena

El evento se llevó a cabo hoy entre Juventud Antoniana y San Martín de Formosa. Asistieron alrededor de 4800 personas. La cobertura estuvo integrada por 380 efectivos. Hubo 21 personas demoradas por delitos y contravenciones.

En el marco del Torneo Federal A, la Policía de Salta desplegó esta tarde un dispositivo de seguridad en el estadio Padre Ernesto Martearena por el encuentro entre Juventud Antoniana y San Martín de Formosa. Participaron 380 efectivos de unidades operativas e investigativas y se registró la presencia de alrededor de 4800 simpatizantes del equipo local.

El operativo se desplegó en tres fases, previa, central y posterior al evento, abarcando custodia y traslado de equipos, cobertura en el estadio e inmediaciones y desconcentración del público.

En ese marco, se realizaron exhaustivos controles a través del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y otras intervenciones. Se demoraron a 21 personas, 6 por infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes, 1 por requerimiento judicial y 14 por la Ley Contravencional.