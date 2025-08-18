Hubo 21 personas demoradas en el estadio Padre Martearena
En el marco del Torneo Federal A, la Policía de Salta desplegó esta tarde un dispositivo de seguridad en el estadio Padre Ernesto Martearena por el encuentro entre Juventud Antoniana y San Martín de Formosa. Participaron 380 efectivos de unidades operativas e investigativas y se registró la presencia de alrededor de 4800 simpatizantes del equipo local.
El operativo se desplegó en tres fases, previa, central y posterior al evento, abarcando custodia y traslado de equipos, cobertura en el estadio e inmediaciones y desconcentración del público.
En ese marco, se realizaron exhaustivos controles a través del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y otras intervenciones. Se demoraron a 21 personas, 6 por infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes, 1 por requerimiento judicial y 14 por la Ley Contravencional.