Horarios especiales de visita por el Día del Niño en el Servicio Penitenciario

La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.

En el marco de la celebración del Día del Niño, el Servicio Penitenciario estableció horarios extraordinarios de visita para las diferentes unidades carcelarias y alcaidías de la Provincia, a fin de que los privados de la libertad puedan compartir esta fecha con sus hijos y familiares.

En la Unidad Carcelaria Nº 1 de Salta Capital, las visitas se realizarán el 21 de agosto de 13:30 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán, el 24 de agosto de 14:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 6 de Rosario de Lerma, el 17 de agosto de 13:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 7 de Cerrillos, el 17 de agosto de 14:00 a 18:00; y en la Unidad Carcelaria Nº 9 Mujeres de Orán, el 10 de agosto de 14:00 a 18:00.

En la Alcaidía Nº 3 de Orán las visitas se realizarán el 17 de agosto de 08:00 a 13:00.

Desde la institución penitenciaria destacaron que el acompañamiento y la contención familiar son fundamentales en el proceso de recuperación, inclusión social y laboral de las personas privadas de libertad.

El personal penitenciario realizará controles exhaustivos para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y bioseguridad vigentes durante las jornadas.