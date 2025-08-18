Detenido por robo de elementos valuados en más de 30 mil dólares

El procedimiento se realizó en Capital y estuvo a cargo de Investigadores del Sector 4B. Allanaron una vivienda en Villa Chartas y recuperaron los elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Policías del grupo de investigadores del sector 4 B de la Capital allanaron una vivienda en Villa Chartas en el marco de causas por robos de objetos de vehículos estacionados en la vía pública. El procedimiento se hizo tras dos meses de investigación.

En este contexto se secuestró una moto que sería utilizada para cometer los ilícitos y distintos elementos sustraídos, valuados en más de 30 mil dólares.

Fue detenido un nombre de 40 años.

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 2.