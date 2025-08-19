Rescataron a un tucán herido en Barrio 20 de Junio

Participaron efectivos de la Comisaría de Colonia Santa Rosa ante el aviso de un ave herida.

En el día de ayer, efectivos de la Comisaría 2 de Colonia Santa Rosa intervinieron ante el reporte de un tucán herido.



El ave, fue avistada por una vecina de barrio 20 de Junio, quien manifestó que el animal presentaba dificultades para volar, por lo que lo resguardó hasta la llegada del personal.



El tucán fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición del área correspondiente para su atención veterinaria y evaluación para su reinserción en el hábitat natural.



