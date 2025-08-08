Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado y celebró el cierre de una etapa muy especial

El ganador de Gran Hermano 2022 compartió su emoción en las redes tras asistir a la entrega de títulos.

A través de sus redes sociales, el ganador de Gran Hermano 2022 compartió una video donde se lo ve en el acto de colación donde recibió su tan esperado título profesional.

“Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió Marcos en Instagram.

La publicación generó una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de familiares, amigos y seguidores que lo acompañaron virtualmente en este logro tan significativo.