Se cayó un árbol de gran porte y postes de luz en barrio San josé

AhoraHace 6 horas Por Prensa
En el B° San José, en la intersección de calles Mariano Moreno y Manuel Alberti se desplomó un árbol de gran porte.
PORTADA PARA TODO SALTA (10)

Esto provocó que se cayeran postes de luz y tendido eléctrico. En estos momentos se encuentra personal de EDESA trabajando en el lugar.

Se recomienda utilizar otra vía de acceso ya que se encuentra la calle completamente cortada.

Prensa

