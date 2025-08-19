Se cayó un árbol de gran porte y postes de luz en barrio San josé

En el B° San José, en la intersección de calles Mariano Moreno y Manuel Alberti se desplomó un árbol de gran porte.

Esto provocó que se cayeran postes de luz y tendido eléctrico. En estos momentos se encuentra personal de EDESA trabajando en el lugar.

Se recomienda utilizar otra vía de acceso ya que se encuentra la calle completamente cortada.