Este 22, 23 y 24 de Agosto se realizará el Milagro de los Enfermos

LocalesHace 3 horas Por Prensa
532542878_1283342647153240_1407873464600121165_n

Con fé y esperanza nos preparamos para vivir el Milagro de los Enfermos. Este 22, 23 y 24 de Agosto se realizará el Milagro de los Enfermos en la Parroquia de Lourdes ubicado en el barrio Intersindical: Radio Nacional esquina Radio Urquiza.

A continuación el cronograma:

533236764_1283342723819899_2566635836145709647_n

