Solís Pizarro: avanza obra clave para prevenir inundaciones

En el marco del plan de mantenimiento de los canales pluviales de la ciudad, la Municipalidad se encuentra trabajando en el barrio Solís Pizarro, ubicado en la zona oeste baja.

La obra consiste en la instalación de tuberías de concreto por debajo de la calle Santa Inés, por lo que el tránsito en dicha cuadra se encuentra totalmente cortado. En total, serán 12 mts lineales entubados y 29 mts lineales a cielo abierto.

Estos trabajos permitirán conectar el canal pluvial que colinda con la vía del tren, a su vez paralelo a la calle Los Papagayos; y mejorar de esta manera el drenaje del agua de lluvia y mitigar los posibles anegamientos en época de tormentas.

Las tareas demandarán alrededor de dos semanas por lo que se solicita a los conductores utilizar vías alternativas y respetar las indicaciones, debido a la presencia de operarios y maquinaria pesada.

Es importante destacar que, la obra surge a partir de un expediente iniciado por los vecinos de la zona, quienes habían planteado la necesidad del entubamiento del canal que va desde el barrio San Rafael, atravesando las vías del ferrocarril, debido a que la abundante caída del agua de lluvia generaba inundaciones de viviendas con umbrales bajos y anegamientos en las calles por la fuerte correntada.

Una vez finalizada la obra de instalación de las nuevas tuberías, se procederá al perfilado de dicho canal pluvial y a su limpieza total.