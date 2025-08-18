Beneficiarios de la Tarjeta TAIS recibirán un aumento

La Municipalidad informa a los beneficiarios de las Tarjetas TAIS (Tarjeta de Abordaje Integral Salteño) que, desde el mes de agosto, la misma viene con un nuevo aumento. De 6 mil pesos pasa a 10 mil.

El monto se acreditó el 15 de agosto último y puede ser usado hasta el 4 de septiembre para la compra de alimentos y productos en supermercados o negocios.

Quienes deseen saber más sobre el programa pueden acercarse hasta las oficinas municipales de Desarrollo Social en Av. Paraguay 1240 en el horario de 8 a 14, Box 24, o hacer consultas al 3875668830.