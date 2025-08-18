Rige un alerta por vientos e incendios forestales para hoy y mañana

Teniendo en cuenta que rige un alerta por incendios forestales y por vientos fuertes en la ciudad para hoy y mañana, la Municipalidad recomienda tener sumo cuidado al momento de desplazarse.

Por vientos rige el alerta amarillo, mientras que el índice por incendios forestales es Muy Alto.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan ráfagas de viento Zonda. Esto puede provocar accidentes e incendios forestales.

Por este motivo, se recomienda a los salteños tomar recaudos y, ante cualquier emergencia llamar al 911 o al 105.

Ante ráfagas de viento se solicita:

– Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales

– Asegurar objetos que puedan ser despedidos. Permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras

– Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse

Cómo prevenir incendios forestales:

– No quemar pastos, restos de poda y/o basura

– No arrojes colillas o fósforos en caminos, senderos o pastizales

– Evitar dejar botellas, plásticos y otros objetos que puedan ayudar al efecto lupa

– En días muy secos y de altas temperaturas, evitar circular en moto por zonas de pastizales