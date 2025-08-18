Nueva edición de “Más allá de las canas” en Salta Capital

Impulsada por la Dirección General de Planificación y Acceso a los Derechos Humanos, la propuesta busca generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la vejez desde un enfoque de derechos.

La Secretaría de Derechos Humanos invita a personas mayores de 60 años a participar de un nuevo encuentro del ciclo “Más allá de las canas”, que se realizará el viernes 22 de marzo, de 9 a 12 horas, en la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia, ubicada en Pueyrredón 450 de la ciudad de Salta.

Esta propuesta, impulsada por la Dirección General de Planificación y Acceso a los Derechos Humanos, busca generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la vejez desde un enfoque de derechos. Durante los encuentros se promueve la participación activa de las personas mayores, abordando temáticas como los estereotipos asociados a la edad, la sexualidad en la adultez, el uso inclusivo de tecnologías y las distintas construcciones sociales en torno al envejecimiento.

El ciclo se desarrolla con la coordinación de Pilar Arechaga, directora general de Planificación y Acceso a los Derechos Humanos, junto al sociólogo Roberto Dinarte Velásquez y la trabajadora social Azucena Romero.

“Más allá de las canas” surge del reconocimiento de que las personas mayores han sido históricamente una de las poblaciones más vulneradas en sus derechos, y plantea la necesidad de nuevas preguntas y miradas sobre esta etapa de la vida, resaltando sus potencialidades, experiencias y aportes a la sociedad.

La participación es libre y gratuita.



