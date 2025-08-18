La ciudad de Salta vivió un fin de semana largo con buen movimiento turístico

Con más de 30 actividades para disfrutar, la capital salteña alcanzó una ocupación hotelera promedio del 61%. Según se informó desde el Ente de Turismo, se contabilizaron más de 7.300 arribos.

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, presentó el balance estadístico del fin de semana largo en conmemoración al General José de San Martín, comprendido entre el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto.

Durante estas tres jornadas, la ciudad registró una ocupación hotelera promedio del 61%. En total, se contabilizaron más de 7.364 arribos, lo que representó un impacto económico estimado en $1.464.751.076 para la ciudad.

Estos resultados reflejan el atractivo de la ciudad de Salta como destino para escapadas en fechas especiales, consolidando su posicionamiento dentro de la oferta turística nacional.

Además, hubo más de 30 actividades entre shows musicales, obras de teatro, Congreso internacional de Ufología, torneo de ESports, Ipa Day, festejos y homenajes por San Martín, ferias artesanales y festejos por el día del niño, sumándose así, a las tradicionales peñas salteñas, la gastronomía, los museos, etc.

Desde la Municipalidad se continúa trabajando en la promoción y diversificación de propuestas para potenciar la llegada de visitantes durante todo el año.