Taller virtual de educación prenatal en lactancia materna

El Hospital Público Materno Infantil brindará un taller virtual sobre lactancia materna, dirigido a personas gestantes a partir de la semana 28, quienes pueden participar acompañadas por su pareja o un familiar.

La capacitación es gratuita, con cupo, y requiere inscripción, enviando un mensaje de WhatsApp al número 3875863132.

El primer encuentro se realizará mañana martes 19 de agosto, de 15 a 16 horas. Cada taller consta de dos clases consecutivas, una vez por semana los martes, tras lo cual ingresa un nuevo grupo.

Los encuentros estarán a cargo de profesionales del Consultorio de Lactancia Materna, y se abordarán los siguientes temas:

Mitos y creencias de la lactancia materna

Técnicas y posiciones para amamantar

Extracción manual de leche materna

Entre otros

El objetivo es fortalecer el conocimiento y la práctica del amamantamiento. Dar el pecho es una de las formas más eficaces de proteger la salud y el desarrollo del bebé, con beneficios físicos y emocionales tanto para el niño como para la madre.

Además, muchas veces las mujeres no pueden sostener la lactancia materna durante el tiempo recomendado por diferentes factores como la vuelta al trabajo, los estudios o la falta de información, volviéndose una tarea difícil.

Por eso es importante tomar conciencia, prepararse y contar con herramientas que ayuden a prolongar la alimentación natural del bebé, incluso cuando la mamá pase varias horas fuera de casa.



