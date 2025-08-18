Sancionaron a 185 conductores que circulaban con graduación alcohólica

Fue en el marco de los controles preventivos coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial en distintos puntos estratégicos de la provincia. La Policía Vial controló más de 9 mil vehículos y sancionó a 1349 conductores por distintos incumplimientos a la normativa vigente.
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.

La Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta controló en total 9681 vehículos en puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.  Detectaron a 1349 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Realizaron 6336 test de alcoholemia y sancionaron a 185 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

Además, se reforzó la presencia de seguridad vial en Aguaray donde se llevó a cabo el Festival Aguada del Zorro. Se controlaron 492 vehículos y se sancionaron a 64 conductores por distintos incumplimientos a las normativas viales, 20 fueron por circular alcoholizados. Como así también, en Hipólito Yrigoyen, donde se realizó el Festi Yrigoyen, se controlaron 90 vehículos y se sancionaron a 10 conductores por infringir la normativa vigente.

Con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

 

