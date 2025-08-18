Fue en el marco de los controles preventivos coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial en distintos puntos estratégicos de la provincia. La Policía Vial controló más de 9 mil vehículos y sancionó a 1349 conductores por distintos incumplimientos a la normativa vigente.

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.

La Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta controló en total 9681 vehículos en puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectaron a 1349 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Realizaron 6336 test de alcoholemia y sancionaron a 185 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

Además, se reforzó la presencia de seguridad vial en Aguaray donde se llevó a cabo el Festival Aguada del Zorro. Se controlaron 492 vehículos y se sancionaron a 64 conductores por distintos incumplimientos a las normativas viales, 20 fueron por circular alcoholizados. Como así también, en Hipólito Yrigoyen, donde se realizó el Festi Yrigoyen, se controlaron 90 vehículos y se sancionaron a 10 conductores por infringir la normativa vigente.

Con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta.

