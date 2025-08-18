Un jubilado de 88 años se defendió a tiros de dos ladrones

Según le relató a la Policía, los delincuentes lo amenazaron a los gritos, por lo que tomó un revólver e hizo disparos disuasivos.

Un jubilado de 88 años repelió a los tiros a dos delincuentes que intentaban ingresar a su casa en la localidad bonaerense de Berisso, y los policías le incautaron el arma.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en calle 24 entre 124 y 125. Cuando el hombre escuchó ruidos en la parte trasera de su casa y se acercó, observó a dos sujetos que intentaban forzar la puerta, rompiendo los vidrios.

Según le relató a la Policía, los ladrones lo amenazaron a los gritos, por lo que tomó un arma e hizo disparos disuasivos, situación que provocó la huida inmediata de los ladrones.

Oficiales del Comando Patrullas de Berisso acudieron tras un llamado al 911 y realizaron un rastrillaje por la zona, aunque los sospechosos aún no fueron detenidos. Las autoridades indicaron que no se registraron heridos.

En el lugar, los efectivos incautaron el arma utilizada, un revólver calibre .22 marca T.A.L.A., con cacha de plástico negro y armazón plateado, cargado con cinco balas y una vaina servida. El operativo se realizó porque el jubilado no contaba con la documentación para la tenencia legal del arma.