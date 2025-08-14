Por primera vez tres hombres irán a la cárcel que cazaron a un yaguareté en Formosa

La decisión se resolvió mediante un juicio abreviado y la sentencia será confirmada este jueves. Los hombres también deberán entregar sus armas y hacer un curso de formación.

A través de un juicio abreviado en el juzgado N°1 de Formosa se acordó que tres de los cuatro hombres que cazaron y carnearon a un yaguareté en Estanislao del Campo vayan por dos años a prisión efectiva. El último acusado recibió la misma pena pero de prisión en suspenso.

También se acordó el decomiso de las armas utilizadas durante el crimen y la realización de actividades de capacitación y concientización.

El hecho ocurrió a fines de julio del año pasado, cuando tres cazadores mataron a un ejemplar, lo colgaron y le quitaron la piel. Se cree que también consumieron parte de la carne.

Si bien se aceptó el acuerdo del juicio abreviado, la sentencia se confirmará este jueves.