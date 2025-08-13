Nuevo paro de docentes universitarios en reclamo por salarios y presupuesto

Las universidades nacionales retomarán medidas de fuerza en diferentes fechas, la medida se tomó después de la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario. "Mi principal preocupación es que los trabajadores dejen de venir, el hospital no puede funcionar más", expresó el decano de Facultad de Odontología.

El lunes 11 comenzó el paro de las universidades nacionales en todo el país, que se extenderá hasta el 15 de agosto. En el marco de la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) remarcaron que "con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible". Los principales reclamos son por la recuperación de salarios, presupuesto para las universidades y para la ciencia y tecnología.

Por otra parte, desde FEDUBA expresaron que "Milei recortó en 22,5% las transferencias a universidades nacionales en los primeros cinco meses de 2025, en un contexto de inflación acumulada del 220% desde diciembre de 2023".

En esa línea añadieron que "este desfinanciamiento golpea especialmente a los salarios docentes, que se pulverizan mes a mes. El atraso de nuestro poder adquisitivo contra la inflación ya alcanza 91 puntos porcentuales, lo que equivale una pérdida del 42%: casi siete sueldos menos desde diciembre de 2023".