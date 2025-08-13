Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana determinó que el exesposo de la modelo deberá cumplir una pena de 19 años con prisión inmediata. Ya fue detenido.

Luego de tres audiencias, la Justicia condenó a Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana lo detuvo de forma inmediata.

La resolución fue breve, prácticamente a puertas cerradas. La conductora se enteró del fallo en una sala contigua debido a la orden de restricción y, según trascendió, hubo festejos porque el Tribunal dictó una sentencia cercana a lo que había pedido la Fiscalía, que eran 20 años. Contardi, por su parte, fue detenido en el momento posterior de conocer la condena.