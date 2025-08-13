Ya está habilitado el simulador de voto de la Boleta Única Papel

De cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Salta habilitó un simulador de Boleta Única en papel.

De cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Salta habilitó un simulador de Boleta Única en papel, una herramienta fundamental para que los votantes se familiaricen con el nuevo sistema electoral, que se utilizará por primera vez en la provincia.

El simulador de voto ya está disponible tanto en formato digital, a través del sitio oficial www.electoral.gob.ar, como de forma presencial, en la sede ubicada en calle Deán Funes 140, en la ciudad de Salta.

Desde el lunes, el espacio está abierto todos los días de 7:30 a 20:00 horas, con tres computadoras disponibles para practicar el voto.

El votante se presenta con su DNI. Recibe una boleta única con todos los candidatos. Marca su opción con una birome, detrás de un biombo (sin cuarto oscuro). Dobla la boleta y la deposita en la urna. Este método agiliza el proceso y reduce posibilidades de fraude o robo de boletas, pero requiere una mínima familiarización previa.