Dos hermanitas buscan un hogar para seguir creciendo juntas

La mayor, de 9 años, cursa cuarto grado y demostró significativos avances en su conducta, aunque aún requiere atención personalizada. Es una niña que se encuentra en un camino de crecimiento con acompañamiento psicológico, psicopedagógico y fonoaudiológico. Su hermana menor, de 6 años, asiste a primer grado y se caracteriza por su gran capacidad de adaptación e integración con sus compañeros, pero además demuestra un profundo anhelo de afecto y atención. Ambas disfrutan enormemente de las actividades al aire libre, como salidas recreativas a plazas y espacios verdes.

Estas hermanas tienen un vínculo especial con un hermano mayor, con quien mantienen comunicación semanal, y expresaron el deseo de sostener esa conexión. Por ello, se busca a familias de todo el país que puedan ofrecer un espacio de confianza y contención para favorecer su adecuada inserción al medio familiar. Es fundamental que los futuros padres estén dispuestos a brindar el acompañamiento, apoyo y continuidad en los tratamientos terapéuticos que la hermana mayor recibe, asegurando así su desarrollo pleno. Esta es una oportunidad única para transformar vidas, brindando un entorno de amor y seguridad donde estas dos niñas puedan crecer juntas y felices.

Si usted siente el llamado y desea obtener mayor información o asesoramiento, puede escribir un correo electrónico a [email protected] o comunicarse al teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs. En caso de que deseen postularse formalmente, deberán adjuntar la Ficha de Convocatorias Públicas con todos los datos completos.