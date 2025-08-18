Esta semana habrá castración en Gral. Belgrano, Sanidad y Primera Junta

El operativo se realizará desde hoy al viernes 22 de agosto en el horario de 8.30 a 13. Se atiende por turnos que deben pedirse vía WhatsApp. Se solicita respetar las condiciones pre-quirúrgicas para prevenir riesgos.

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en los diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde hoy al viernes 22 de agosto en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en los barrios Gral. Belgrano, Sanidad y Primera Junta.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

LUNES 18

Parque Gral Belgrano

2° etapa calle Tupac Amaru 110

Asociación Los Ángeles Azules

Turnos: 3875481771

MARTES 19 y MIÉRCOLES 20

S.U.M. B⁰ Sanidad

Francisco Leloir 62, B⁰ Sanidad 2

Turnos: 3872102659

JUEVES 21 Y VIERNES 22

PRIMERA JUNTA

Centro misionero Virgen de Huachana

Mza 508 A lote s/n°

Turnos: 3872102659

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador