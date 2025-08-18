Esta semana habrá castración en Gral. Belgrano, Sanidad y Primera Junta
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en los diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde hoy al viernes 22 de agosto en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en los barrios Gral. Belgrano, Sanidad y Primera Junta.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
LUNES 18
Parque Gral Belgrano
2° etapa calle Tupac Amaru 110
Asociación Los Ángeles Azules
Turnos: 3875481771
MARTES 19 y MIÉRCOLES 20
S.U.M. B⁰ Sanidad
Francisco Leloir 62, B⁰ Sanidad 2
Turnos: 3872102659
JUEVES 21 Y VIERNES 22
PRIMERA JUNTA
Centro misionero Virgen de Huachana
Mza 508 A lote s/n°
Turnos: 3872102659
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador