El atletismo tuvo su competencia zonal en los Juegos Evita

En la pista del Legado Güemes se disputó la instancia metropolitana con más de 60 chicos. Los ganadores de cada prueba clasificaron a la final provincial.

En el marco de los Juegos Evita, se realizó la competencia de atletismo con la participación de jóvenes de la categoría sub16 de los diferentes municipios que componen el área metropolitana.

Las pruebas disputadas fueron lanzamientos de bala, disco, jabalina y martillo y saltos en alto, largo y triple. Además, se compitió en las distancias 80, 100, 600 y 2400 metros llanos; 80 metros con vallas femenino y 110 metros con vallas masculino.

Los ganadores de cada una de las pruebas se clasificaron a la final provincial de atletismo que se realizará mañana 19 de agosto. La competencia de atletismo de los Juegos Evita es coordinada en forma conjunta por la Secretaría de Deportes y la Federación Atlética Salteña.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación