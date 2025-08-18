Esta semana habrá vacunación antirrábica en Solidaridad y Fraternidad
El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona sur que, entre hoy y el viernes 22 de agosto, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en los barrios Solidaridad y Fraternidad.
La atención en los puntos designados será de 9 a 12:30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 18
Solidaridad (IV etapa – SUM)
9:30 a 12:30 hs
Avda. Discépolo y calle fortín la Calderilla
Martes 19
Solidaridad (IV etapa)
9:30 a 12:30 hs
Mza. 445 A lote B
(veterinaria y peluquería canina)
Miércoles 20
Fraternidad
9:30 a 12:30 hs
Mza. 339 B y 338 C
(parque de la familia)
Jueves 21
Fraternidad
9:30 a 12:30 hs
Mza. 337 D lote 8 (calle 120)
Viernes 22
Fraternidad
9:30 a 12:30 hs
Mza. 35 D- lote 19
(entre avda. Tradicional y César Perdiguero)