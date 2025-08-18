Esta semana habrá vacunación antirrábica en Solidaridad y Fraternidad

El operativo será de 9.30 a 12 hs. El servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada. Se recomienda llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir inconvenientes.

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona sur que, entre hoy y el viernes 22 de agosto, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en los barrios Solidaridad y Fraternidad.

La atención en los puntos designados será de 9 a 12:30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Lunes 18

Solidaridad (IV etapa – SUM)

9:30 a 12:30 hs

Avda. Discépolo y calle fortín la Calderilla

Martes 19

Solidaridad (IV etapa)

9:30 a 12:30 hs

Mza. 445 A lote B

(veterinaria y peluquería canina)

Miércoles 20

Fraternidad

9:30 a 12:30 hs

Mza. 339 B y 338 C

(parque de la familia)

Jueves 21

Fraternidad

9:30 a 12:30 hs

Mza. 337 D lote 8 (calle 120)

Viernes 22

Fraternidad

9:30 a 12:30 hs

Mza. 35 D- lote 19

(entre avda. Tradicional y César Perdiguero)