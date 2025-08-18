Por la alta demanda se dictará otro curso presencial de manipulación de alimentos

La capacitación comprende dos jornadas, con clases teóricas y una evaluación final. Los participantes que aprueben el curso obtendrán un carnet con validez nacional, que tiene una vigencia de tres años.

Debido a la alta demanda, el programa de Bromatología del Ministerio de Salud Pública adicionó un curso presencial de manipulación de alimentos, que se dictará mañana y el miércoles 20 de agosto en la ciudad de Salta.

La actividad tendrá lugar en el auditorio del hospital Señor del Milagro, en el horario de 8 a 12.

Los interesados pueden inscribirse hoy antes del inicio del curso, en el auditorio del hospital, o llamando previamente al programa de Bromatología, teléfono (0387) 4316361.

La capacitación está destinada a toda persona que realice actividades por las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos de elaboración, fraccionamiento o almacenamiento, o en el transporte y comercialización de alimentos o sus materias primas.

Con este curso se capacita a los trabajadores para garantizar la inocuidad de los alimentos, de acuerdo con las disposiciones ministeriales y en concordancia con lo establecido al respecto en el Código Alimentario Argentino.

Las personas que realicen y aprueben la capacitación obtendrán el Carnet de Manipulación de Alimentos, que tiene validez nacional y una vigencia de tres años.

Tanto la inscripción, como el cursado y el examen final no tienen costo alguno. La emisión del carnet, en el caso de aprobar el curso, tiene un costo de $5000.

Los requisitos para inscripción son:

Foto del DNI, de frente y dorso

Foto 4x4, sobre fondo de color único

Certificado Único de Salud, expedido por profesional del ámbito público o privado. El modelo se puede descargar de la página web Bromatología Salta.

Para setiembre, está previsto que el curso se dicte los días 1 y 2. Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4316361. Correo electrónico: [email protected]



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación