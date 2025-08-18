Royón y Biella presentaron “Primero los Salteños”

La exsecretaria de Minería y Energía, Flavia Royón, competirá como candidata a senadora, mientras que el médico Bernardo Biella lo hará como candidato a diputado nacional.

El frente “Primero los Salteños”, perteneciente a la coalición de partidos que acompaña al gobernador Gustavo Sáenz, oficializó a sus candidatos para las próximas elecciones nacionales. La exsecretaria de Minería y Energía, Flavia Royón, competirá como candidata a senadora, mientras que el médico Bernardo Biella lo hará como candidato a diputado nacional.

La propuesta del frente hace eje en el federalismo, la generación de empleo y el rechazo a políticas que —según sus referentes— “pretenden volver al pasado K”. Asimismo, promueve el diálogo como herramienta de construcción y un equilibrio fiscal acompañado de equilibrio social e institucional.