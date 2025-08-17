Elecciones Legislativas Nacionales: Royón y Biella junto a Saénz y Orozco por la Libertad Avanza

En el cierre de listas se dieron varias confirmaciones de las fuerzas para representar a Salta en el Senado de la Nación.

En el cierre del día domingo se dieron a conocer varias de las fórmulas que competirán en las Elecciones Legislativas para conformar el Senado de la Nación representando a la provincia de Salta.

En el caso del frente “Primero los Salteños”, perteneciente a la coalición de partidos que acompaña al gobernador Gustavo Sáenz, oficializó a sus candidatos: Flavia Royón irá como candidata a senadora, mientras que el médico Bernardo Biella lo hará como candidato a diputado nacional.

Durante la presentación, Royón remarcó que la propuesta busca poner en primer lugar los intereses de los salteños y declaró que: "Vamos a legislar pensando en Salta y respondemos a los salteños, no a las órdenes e intereses de Cristina. Tampoco vamos a callar frente a políticas centralistas del Estado Nacional que afecten nuestro desarrollo".

Por el lado del partido oficialista a nivel nacional, La Libertad Avanza, también se confirmó como candidata a Emilia Orozco, actual senadora por la provincia. En su perfil de Instagram publicó el anuncio y mencionó que: "mi país y la provincia saldrá adelante de la mano de Javier Milei".