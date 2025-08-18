Sergio Leavy será candidato por el Partido de la Victoria

PolíticaHace 6 horas Por Prensa
El senador nacional Sergio “Oso” Leavy confirmó su salida del frente Fuerza Patria y anunció que competirá con boleta propia representando al Partido de la Victoria.
La jugada de Leavy busca captar el apoyo de los sectores más duros del kirchnerismo y de votantes disconformes con la alianza con Urtubey.

La lista quedó conformada de la siguiente manera:

Sergio Leavy, candidato a senador nacional en primer término.
Laura Cartuccia, candidata a senadora en segundo término.
Marcela Jesús, candidata a diputada nacional en primer término.
Guido Giacosa, candidato a diputado en segundo término.
Blanca Chacón Door, candidata a diputada en tercer término.

Prensa

