Sergio Leavy será candidato por el Partido de la Victoria
El senador nacional Sergio “Oso” Leavy confirmó su salida del frente Fuerza Patria y anunció que competirá con boleta propia representando al Partido de la Victoria.
La jugada de Leavy busca captar el apoyo de los sectores más duros del kirchnerismo y de votantes disconformes con la alianza con Urtubey.
La lista quedó conformada de la siguiente manera:
Sergio Leavy, candidato a senador nacional en primer término.
Laura Cartuccia, candidata a senadora en segundo término.
Marcela Jesús, candidata a diputada nacional en primer término.
Guido Giacosa, candidato a diputado en segundo término.
Blanca Chacón Door, candidata a diputada en tercer término.