Fuerza Patria: Juan Manuel Urtubey será candidato a senador nacional

El frente Fuerza Patria confirmó que el exgobernador Juan Manuel Urtubey encabezará la lista de senadores nacionales en las elecciones legislativas de octubre.

En la categoría de diputados, el actual legislador Emiliano Estrada será el primer candidato.

La designación de Urtubey como candidato principal al Senado se consolidó tras la fractura con Leavy, lo que le despejó el camino dentro del frente.

La actual senadora nacional Nora Giménez acompañará la lista en segundo término. En tanto, la nómina de diputados será encabezada por Emiliano Estrada, mientras que aún resta definir quiénes completarán los lugares restantes antes del cierre oficial de las listas.