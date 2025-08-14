Javier Milei mantendrá una conversación con Zelenski antes de la cumbre Trump-Putin

Será un encuentro remoto, que comenzará a las 12.30. El Presidente ya se había reunido con su par de Ucrania en enero y marzo de este año.

El presidente Javier Milei mantendrá este jueves un nueva reunión con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski. Será un encuentro remoto, que comenzará a las 12.30, a más de tres años del comienzo de la guerra con Rusia.

El Presidente ya se había reunido con Zelenski en enero y marzo de este año. La primera de esas dos reuniones fue en Suiza, en el marco del Foro de Davos 2025. La segunda se trató de una charla "cálida", según aseguraron desde Casa Rosada, en la que se abordó "la relación bilateral y el proceso de paz" con Rusia.

Además de estas dos conversaciones, Zelenski estuvo en Buenos Aires para la asunción de Milei en diciembre de 2023.