Se repavimentó la Avda. Sarmiento entre O’Higgins y Arenales

Los trabajos se están desarrollando en el sentido sur – norte. Las tareas se enmarcan en el plan de repavimentación de 80 cuadras de alta circulación ubicadas en el macrocentro que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad continúa con el operativo de repavimentación de calles del macrocentro de la ciudad con el fin de mejorar la circulación vehicular.

Actualmente, los trabajos se están desarrollando en la avenida Sarmiento desde O’Higgins hasta Arenales, sentido sur – norte; por lo que el tránsito es cortado en las calles perpendiculares según se vaya avanzando con las obras.

Es importante destacar que, además de repavimentación se está haciendo el sellado de juntas en aquellas calles que sean de hormigón.

El plan de repavimentación de 80 cuadras comprende los siguientes puntos:

Av. Entre Ríos del 0 al 100

Av. Entre Ríos del 700 al 1000

Av. Entre Ríos del 1600 al 1800

Dr. Güemes del 300 al 1300

Santiago del 0 al 1100

Av. Sarmiento del 700 al 1400

25 de Mayo del 200 al 700

Alsina del 400 al 1000

Mitre del 900 al 1300

Vicente López del 800 al 1150

Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 0 al 300

Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 1100 al 1250

Pje. Zorrilla del 0 al 300

Las Heras del 0 al 100

Av. Yrigoyen del 0 al 500

Av. San Martín del 0 al 500

San Luis del 700 al 1000

Mendoza del 900 al 1400

Pellegrini 300 al 500

Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, el tránsito quedará habilitado a las pocas horas de finalizado el trabajo.