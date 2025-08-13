Se repavimentó la Avda. Sarmiento entre O’Higgins y Arenales
En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad continúa con el operativo de repavimentación de calles del macrocentro de la ciudad con el fin de mejorar la circulación vehicular.
Actualmente, los trabajos se están desarrollando en la avenida Sarmiento desde O’Higgins hasta Arenales, sentido sur – norte; por lo que el tránsito es cortado en las calles perpendiculares según se vaya avanzando con las obras.
Es importante destacar que, además de repavimentación se está haciendo el sellado de juntas en aquellas calles que sean de hormigón.
El plan de repavimentación de 80 cuadras comprende los siguientes puntos:
Av. Entre Ríos del 0 al 100
Av. Entre Ríos del 700 al 1000
Av. Entre Ríos del 1600 al 1800
Dr. Güemes del 300 al 1300
Santiago del 0 al 1100
Av. Sarmiento del 700 al 1400
25 de Mayo del 200 al 700
Alsina del 400 al 1000
Mitre del 900 al 1300
Vicente López del 800 al 1150
Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 0 al 300
Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 1100 al 1250
Pje. Zorrilla del 0 al 300
Las Heras del 0 al 100
Av. Yrigoyen del 0 al 500
Av. San Martín del 0 al 500
San Luis del 700 al 1000
Mendoza del 900 al 1400
Pellegrini 300 al 500
Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, el tránsito quedará habilitado a las pocas horas de finalizado el trabajo.