Hoy el INDEC difunde la inflación de julio

El organismo dará a conocer el índice a las 16. Los analistas estiman que podría marcar una aceleración en relación con las cifras de junio. El traslado a precios de la suba del dólar todavía es acotado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Según estimaciones privadas, la inflación rondará el 2% en el séptimo mes del año.

Se espera que el dato sea superior al de junio, que fue del 1,6% y marcó 0,1 puntos porcentuales más que mayo (1,5%).

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas proyectaron que el IPC de julio será de 1,8%.

Algunas consultoras, luego de conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,5%, revisaron sus estimaciones y calcularon que la cifra podría oscilar entre 1,9% y 2,2%.

“Ratificamos nuestra estimación de inflación nacional de 1,9% para julio, a partir de las subas del IPC CABA y los ponderadores nacionales", indicaron desde Equilibra.