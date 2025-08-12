Luis Caputo restringe la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billones

La Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para el 13 de agosto con ofertas de Lecaps, Boncap, Dólar Linked y Boncer.

En un contexto de tensión en los mercados financieros, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, inició este lunes el proceso para refinanciar vencimientos de agosto por alrededor de $23 billones. Para el primer llamado del mes, se presentó una oferta de bonos que cubre compromisos por casi $15 billones.

En esta licitación, la Secretaría de Finanzas estableció un tope para las suscripciones con vencimiento inferior a un mes: no podrán superar el 50% del total a colocar. De esta manera, al menos la mitad del monto deberá migrar a plazos más largos, con vencimientos que irán de octubre a febrero.

De esta forma, el Tesoro detalló los instrumentos que ofrecerá en la licitación para este miércoles 13 de agosto:

LECAP/BONCAP

Al 12 de septiembre (S12S5) por un monto máximo de $3 billones

Al 30 de septiembre (S30S5) por un monto máximo $4 billones

Al 31 de octubre (S31O5)

Al 11 de noviembre (S10N5)

Al 16 de enero de 2026 (S16E6)

Al 13 de febrero (T13F6)

DOLAR LINKED

Al 15 de febrero (TZVD5)

BONCER

Al 31 de octubre (TZXO5)

TAMAR

Al 10 de noviembre (M10N5)

Al 16 de enero (M16E5)

Al 13 de febrero (M13F5)