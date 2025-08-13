Récord de ventas en “El mercado en tu barrio” en Santa Lucía

Vecinos aprovecharon las ofertas y adquirieron gran cantidad de productos en esta nueva edición que tuvo lugar en las canchas de La Rivera, en la zona oeste baja. Los productores debieron reponer mercadería durante la jornada, para abastecer los distintos stands.

La Municipalidad de Salta, realizó hoy una nueva edición de “El mercado en tu barrio”, en las canchas La Rivera en Santa Lucia.

Durante la jornada, vecinos de la zona oeste baja adquirieron pollo, carne, verduras, panificados, artículos de limpieza, entre otros, a precios promocionales.

Al respecto, Trinidad Morero, coordinadora del programa manifestó que “estamos muy contentos, porque se acercó mucha gente. Desde el municipio, siempre buscamos los mejores precios para acompañar a las familias salteñas porque sabemos que estamos en una situación complicada y que a veces se hace difícil llegar a fin de mes”.

Por su parte, los productores se mostraron muy conformes con las ventas ya que en muchos casos tuvieron que buscar más mercadería para abastecer los stands.

“La verdad que fue increíble, no pensamos que iba a ser tanta la demanda, tuvieron que venir a reponer productos porque la gente se llevó todo”, afirmó Magui, a cargo del puesto de la marca Campo, distribuidora de pollo.

En tanto, los vecinos presentes destacaron la posibilidad de comprar muchos productos ya que los precios estaban muy accesibles.

“Este mercado es fabuloso porque en el barrio pagamos muy caras las verduras. En nuestra zona la mayoría somos gente mayor, jubilados, y no tenemos un gran poder adquisitivo, así que poder comprar cerca y a buen precio es fundamental. Felicitamos al Intendente y a todos los que hacen posible esta iniciativa, y ojalá se repita con más frecuencia”, expresó Elena, vecina de la zona.