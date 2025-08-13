Hasta mañana continúa un operativo de identificación

En Orán, este miércoles 13 la atención será en el barrio 9 de Julio, mientras que mañana jueves 14 las acciones finalizarán en el barrio Estación. En Capital, el operativo se desarrolla en el Centro Vecinal del barrio Miguel Araoz.

Hasta mañana jueves, el Registro Civil lleva adelante un operativo de identificación simultáneo en los municipios de Orán y Capital. En Orán, los agentes del organismo atenderán hoy miércoles 13 de agosto en el barrio 9 de Julio y mañana jueves 14 en el barrio Estación.

En Capital, el móvil del Registro Civil se encuentra en el Centro Vecinal del barrio Miguel Araoz, ubicado en Diario La Nación 3547, zona sur de la ciudad.

La titular del organismo, Fernanda Ubiergo, destacó la importancia de tener actualizados los ejemplares de DNI, realizar los cambios de domicilio correspondientes y, en caso de extravío, gestionarlo lo antes posible. Además, recordó que, ante la proximidad de las elecciones nacionales de medio término que se realizarán en octubre y para la vida diaria, se recomienda a la población iniciar con tiempo los trámites de reposición o renovación, ya que el ejemplar común presenta una demora aproximada de 60 días.

En cuanto a la atención en los operativos, esta comienza a partir de las 9 de la mañana. Se entregarán 120 turnos por orden de llegada para trámites de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como gestión de pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En el caso del pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación