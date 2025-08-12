Ultiman detalles para habilitar la nueva plaza en la ex Palúdica

La Municipalidad se encuentra ultimando detalles en los trabajos de puesta a punto de la plaza interna de la ex Palúdica, instalaciones ubicadas entre las calles Gral. Güemes, Vicente López, Pje. Zorrilla y Juramento.

Pablo Sánchez, coordinador del Área Centro, manifestó que “estamos ya muy cerca de poder habilitar esta obra, y que ahora fue reconvertida en una plaza integral para que todos los vecinos puedan disfrutarla”.

“El predio ahora cuenta con veredas internas, sectores con adoquines recuperados de las calles, bancos y cestos papeleros, nuevas luminarias y parquización”, remarcó el funcionario, quien destacó que “el lugar cuenta con siete edificios que comenzaron a ser restaurados, deteniendo así su deterioro”.

Belén Goytia, coordinadora de Gestión Patrimonial de la Secretaría de Obras Públicas, detalló que “las obras de parquización consistieron en la instalación del sistema de riego que permitirá que haya verde todo el año prácticamente; también se colocó césped y plantas ornamentales para embellecer el lugar”.

Es importante destacar que esta nueva plaza conectará la Usina Cultural con el Paseo Güemes y el monumento al Gral. Güemes; será un gran corredor verde para los vecinos y visitantes.