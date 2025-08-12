En el hospital Materno Infantil validaron un kit para detectar el Chagas en recién nacidos

El Hospital Público Materno Infantil trabajó, durante tres años, para validar un kit de diagnóstico para la enfermedad de Chagas en pacientes neonatos, de manera conjunta con el Grupo de Investigación y Desarrollo en Chagas del Instituto Dr. César Milstein - CONICET, quienes crearon el kit, y la empresa público-privada de base tecnológica Neokit S.A.S.

Durante ese período, se validaron las muestras necesarias de recién nacidos de madres con diagnóstico positivo de esta enfermedad parasitaria, lo que permitió transformar el prototipo en un test diagnóstico adaptado a necesidades reales de la salud pública, y avanzar hacia las etapas previas a su implementación a gran escala.

Cabe destacar que el nosocomio, con el Laboratorio de Biología Molecular y Citogenética, fue un pilar fundamental en ese proyecto, cumpliendo el rol de centro de referencia provincial para el diagnóstico del Chagas congénito. Este avance contribuirá a fortalecer la detección, en terreno, por parte de cualquier efector de salud de baja complejidad de la enfermedad en su forma de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo durante el embarazo.

Además, por ley, los bebés de madres portadoras del Chagas son estudiados desde el nacimiento. Contar con esta nueva herramienta, permitirá tener un diagnóstico temprano, oportuno y en territorio, lo que, a la vez, facilitará el inicio a un tratamiento que permita que los pacientes se curen de la enfermedad.