El Gobierno avanzó con cambios en la estructura del INTA

La semana pasada, la oposición rebatió en la cámara baja cinco decretos, entre ellos el 462, que modificaba organismos técnicos. Ahora, el Ejecutivo suprimió la Dirección Nacional del ente, cuyas funciones serán absorbidas por su Presidencia.

Pese a que la oposición rechazó en la Cámara de Diputados cinco decretos emitidos por el Gobierno con facultades delegadas, entre ellos el 462/25, que modificaba organismos técnicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ejecutivo avanzó con la eliminación de la Dirección Nacional del ente, cuyas funciones serán absorbidas por su Presidencia.

La medida se implementó a través del Decreto 571/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El texto suprime la estructura de primer nivel operativo del organismo, clave en la investigación y extensión agropecuaria en el país. Todas las funciones y menciones que la Resolución INTA N° 513/2019 atribuía a la Dirección Nacional pasarán a estar bajo la órbita del Presidente del Instituto. Así, el oficialismo sigue adelante con su postura de sostener las reformas realizadas con los decretos que fueron rechazados hace días atrás en el Congreso.

En los considerandos, se fundamenta la transformación institucional del INTA, que fue iniciada mediante el Decreto 462/2025, que introdujo cambios en su estatus de organismo descentralizado a desconcentrado, bajo la dependencia directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Además, señala que las funciones del Presidente del INTA resultaban superpuestas con las de la Dirección Nacional, lo que motivó la propuesta de supresión.