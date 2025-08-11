Fentanilo contaminado: Ya se registraron 76 muertes

El juez federal Ernesto Kreplak se refirió a la investigación y marcó que se podrían registrar más fallecimientos. "Esto no llegó a un techo", advirtió.

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que ya se registraron 76 muertes vinculadas al fentanilo contaminado de los laboratorios Pharma Group S.A. y Ramallo S.A. Además, se refirió a la investigación y advirtió que "es una causa extensa, compleja y con múltiples aristas".

En diálogo con Radio con Vos, Kreplak señaló que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) incautó distintos lotes de fentanilo y marcó que en dos de ellos se registró que estaba contaminado: "Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. El otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle".

En tal sentido, advirtió que la cantidad de muertes podría crecer. "Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar. Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", expresó. La Justicia apunta a que se aplicaron alrededor de 45 mil ampollas de uno de los lotes falseados.

En tal sentido, expresó que "hoy no circulan ampollas contaminadas" y marcó que pese a que en Argentina no hay una "epidemia de uso ilegal" como en Estados Unidos, el país necesita un sistema de seguimiento de este analgésico. También hizo alusión a la investigación: "Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas".