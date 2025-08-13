Asciende a 96 el número de muertos por Fentanilo contaminado

Sigue aumentando la cantidad de fallecidos por la inoculación del opioide. Por su parte, la Justicia Federal localizó 232 ampollas que estaban extraviadas de un lote.

En medio de la alerta sanitaria nacional por la inoculación del opioide producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo, el número de víctimas fatales por el fentanilo contaminado ascendió a 96 y se investiga si podrían existir más víctimas.

La noticia fue confirmada por la periodista de C5N especialista en judiciales Vanesa Petrillo en su cuenta de X donde informó que "hay 9 casos no tan firmes q se van a chequear". Por su parte, la Justicia Federal localizó en las últimas horas 232 ampollas de fentanilo contaminado, que estaban extraviadas de un lote de casi 155.000 unidades.

Según confirmaron fuentes judiciales a C5N, las ampollas localizadas se suman a las más de 100.000 que no fueron utilizadas en pacientes y de las que la Justicia debía ubicar, además de firmar un acta de compromiso de resguardo en cuarentena del material infectado.

La causa investiga las muertes de pacientes, que se encontraban internados en distintos establecimientos de salud ubicados en Santa Fe, Córdoba, Formosa, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.Hasta el momento, el detalle marca que 48 fallecimientos ocurrieron por las infecciones de las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae.