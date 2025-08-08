Milei realizará una cadena nacional esta noche sobre los vetos

Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. El objetivo es explicar las medidas respecto a discapacidad y jubilaciones.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció durante su conferencia de prensa que el presidente Javier Milei dará esta noche una declaración por cadena nacional en la que se referirá a los proyectos del Congreso que decidió vetar y a futuros vetos para otras iniciativas que ya avanzaron en Diputados.

"Yo no voy a hablar de los vetos ni del Congreso porque hoy a las 9 de la noche hay una cadena nacional que va a estar brindando el Presidente de la Nación precisamente haciendo alusión a esos temas", explicó el funcionario.

El miércoles el Gobierno sufrió una dura derrota en la Cámara baja, donde perdió 12 votaciones consecutivas. La oposición logró darle media sanción a los aumentos para Universidades Nacionales, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, y la derogación de decretos claves para el Ejecutivo vinculados con Vialidad, el INTI, el INTA y los institutos culturales.

Si bien la Casa Rosada ya hizo saber que vetará las iniciativas porque afectan su "equilibrio fiscal, el número logrado por los bloques opositores lleva a que tambaleen los vetos que Milei ya firmó contra los proyectos de Emergencia en Discapacidad, aumento jubilatorio y moratoria previsional.