El Gobierno autorizó a una nueva aerolínea a operar en el país por tiempo indeterminado

Se trata de una empresa europea. La medida fue oficializada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

En el marco de su programa de desregulación del sector aerocomercial, el gobierno de Javier Milei formalizó la autorización para que la aerolínea portuguesa TAP Air Portugal opera en el país como Agencia Fuera de Línea. Según detallaron, "la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco normativo actualmente vigente" y que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se expidió favorablemente sobre el requerimiento.

En detalle, la medida fue oficializada a través de la Disposición 22/2025, publicada en el Boletín Oficial de la fecha. TAP Air Portugal ya contaba con autorización en el país y operó vuelos regulares entre Lisboa (LIS) y Buenos Aires/Ezeiza (EZE) hasta marzo de 2020, cuando la ruta fue suspendida en el contexto de las restricciones globales por la pandemia de COVID-19.

La autorización fue confirmada finalmente por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez. La misma fue otorgada bajo una condición de reciprocidad para con los transportadores argentinos que, en el futuro, deseen desembarcar en Portugal y operar en dicho país, en línea con el Acuerdo de Servicios Aéreos bilateral aprobado por la Ley N° 27.723.

La decisión se fundamenta en el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, aprobado mediante el Decreto 599 del 8 de julio de 2024. En el mismo, el Gobierno estableció los nuevos procedimientos para que las empresas obtengan las autorizaciones aerocomerciales, con el objetivo de avanzar en la desregulación del sector y fomentar una mayor competencia.

Desde ese momento, la compañía mantuvo su presencia en el país a través de autorizaciones "fuera de línea" que renovaba de manera quinquenal. Ahora, el Gobierno otorgó la nueva autorización por tiempo indeterminado.