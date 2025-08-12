Avanza la obra de recambio de cañerías en Vicario Toscano y Av. Yrigoyen

La Municipalidad se encuentra trabajando en la reconstrucción del desagüe pluvial y posteriormente en la repavimentación de la calzada. Los trabajos durarán aproximadamente 50 días más por lo que el tránsito está cortado. Se solicita utilizar vías alternativas.

La Municipalidad de Salta informa a la comunidad en general, que continúa con las obras de reconstrucción del desagüe pluvial ubicado en la calle Vicario Toscano, ubicado enfrente del Servicio Penitenciario.

Debido a ello, el tránsito se encuentra cortado totalmente para quienes circulen por avenida Yrigoyen y quieran girar en la calle Vicario Toscano. Por esto, se solicita a los conductores utilizar vías alternativas.

La obra, que ya lleva 45 días de ejecución y demandará alrededor de 50 días más, consiste en la instalación de nuevas cañerías ya que las preexistentes presentaban pérdidas que erosionaron el suelo generando hundimientos en la calzada.

Una vez finalizada la reconstrucción del desagüe pluvial se procederá a la preparación del paquete estructural y finalmente se colocará el nuevo pavimento.

Asimismo, sumado a esta reposición de desagüe pluvial, se hará también un recambio de la cañería principal y de las cañerías que conectan con las instalaciones domiciliarias de desagüe cloacal.